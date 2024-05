Lejtőn a dollár, lépéskényszerben a piacok

Újra legalább két kamatvágást áraznak a piacok az Egyesült Államokban, ami elkezdte gyengíteni a dollárt. Mindez már nagy megkönnyebbülést jelenthet több nagy jegybanknak a világon.

Az amerikai dollár idei rallyja megfordult, mivel a befektetők arra fogadtak, hogy a Federal Reserve képes lesz csökkenteni a kamatlábakat a világ legnagyobb gazdaságában csökkenő infláció miatt. A zöldhasú korábban idén már 5%-ot is erősödött a dollárkosárral szemben, de most 2024-ben először gyengülhet a rivális devizákhoz képest, miután szerdán a fogyasztói árinfláció mértéke az előrejelzéseknek megfelelően mérséklődött. A mérési eredmények segítettek eloszlatni azokat a félelmeket, amelyek szerint a Fed idén nem lesz képes nagymértékben csökkenteni a kamatlábakat, sőt, az árnövekedés megfékezése érdekében akár újra emelni is kell azokat – írja a Financial Times.

A befektetők újraértékelték a kamatlábak idei pályáját, mivel az amerikai infláció februárban és márciusban is emelkedett, ami arra késztette a kereskedőket, hogy drasztikusan csökkentsék a kamatcsökkentésre tett fogadásaikat, a fedezeti alapokat pedig arra, hogy mégis felkészüljenek a dolláerősödésre.

Miután azonban a szerdai adatok szerint az infláció 3,4%-ra csökkent, a kereskedők megemelték a Fed idei két negyedpontos kamatcsökkentésére tett tétjeiket. A dollár szerdán az év legrosszabb napját szenvedte el, és ebben a hónapban még mindig 1,4%-os mínuszban van.

Elemzők szerint az amerikai adatok közelmúltbeli gyengülése, amely a hónap elején kezdődött, amikor a kritikus munkaerőpiaci jelentés alulmúlta a várakozásokat, a dollár tartós gyengülésének kezdete lehet, bár a gazdaság relatív robusztussága miatt az árfolyamcsökkenés elhúzódhat.

A dollár az amerikai kormányzati hitelfelvételi költségek csökkenésével párhuzamosan gyengült, ami hozzájárult ahhoz, hogy a részvénypiacok az USA-ban, Németországban és az Egyesült Királyságban rekordmagasságba emelkedtek a héten.

Az irányadó 10 éves amerikai kincstárjegy hozama 4,3%-ra csökkent, miután a múlt hónap végén elérte a 4,7%-ot, mivel a kereskedők elkezdték árazni, hogy a Fed idén több mint egy kamatcsökkentést hajt végre. A közelmúltbeli lépések örvendetes hírként érkeztek a központi bankárok számára világszerte, különösen Japánban, ahol a pénzügyminisztérium az elmúlt hetekben vélhetően mintegy 59 milliárd dollárnyi dollárt értékesített a gyengélkedő valuta támogatása érdekében.

