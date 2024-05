Visszavághatják a bankok tőkekövetelményeit, beérett az amerikai lobbi

A Wall Street Journal vasárnapi jelentése szerint a Federal Reserve, valamint két további amerikai szabályozó hatóság, a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) és az Office of the Comptroller of the Currency (OCC), egy új javaslatot dolgoznak ki, amely javaslat jelentős mértékben, közel 20 százalékkal csökkententené az Egyesült Államok legnagyobb bankjainak előírt tőkeemelését.

A három érintett ügynökség – a Fed, az FDIC és az OCC – tisztviselői jelenleg is tárgyalásokat folytatnak a tőkeszabályok lehetséges érdemi és technikai módosításairól. A Wall Street Journal beszámolója szerint még nincs biztosíték arra, hogy végül megállapodásra jutnak.

A Reuters hírügynökség megkeresésére a Fed, az FDIC és az OCC egyelőre nem válaszolt a terveikkel kapcsolatban.

Ezen bankfelügyeleti hatóságok tavaly júliusban, a Federal Reserve vezetésével tettek javaslatot arra vonatkozóan, hogy hogyan kellene meghatározniuk azt a készpénzmennyiséget a 100 milliárd dollár feletti eszközállománnyal rendelkező bankoknak, amelyet veszteségek fedezetére kellene elkülöníteniük.

