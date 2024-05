Esés után kezd erősödni a forint

A kora délutánig tartó esés után elkezdett visszaerősödni a forint, igaz a dollár menetelése is megállt az euróval szemben. Az EURUSD a reggeli 1,0860-ról kora délutánig 1,0820-ig süllyedt, most 1,0840-nél jár a kereskedés. Ezzel párhuzamosan a régiós devizák közül a cseh korona, a lengyel zloty és a forint is gyengült néhány tized százalékot, a forint 0,6%-os napon belüli esése volt a legnagyobb. Az EURHUF esetén a reggeli 385,2 körüli jegyzések kora délutánra 388,1-ig emelkedtek, most 387,2 körül jár a kereskedés.

