Fontos szinten billeg a forint

Portfolio 2024. május 27. 08:04

Péntek este már 384 alatt is járt a forint az euróval szemben, ezt követően pedig hétfőn is kitart a magyar fizetőeszköz lendülete. A mai napon a részvénypiachoz hasonlóan devizapiacon sem számíthatunk nagyobb elmozdulásokra, ugyanis Amerikában nincs kereskedés,

