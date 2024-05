Erősödik az orosz rubel

Kedden a rubel enyhe erősödést mutatott az amerikai dollárral, az euróval és a jüannal szemben, miközben a Brent nyersolaj ára csökkent, az orosz részvényindexek pedig emelkedtek.

Kedden a rubel enyhe erősödést mutatott az amerikai dollárral szemben. A nap elején a rubel árfolyama 0,23 százalékos növekedéssel 88,42 dollárra állt be.

Az euróval szemben is erősödést látunk, 0,15 százalékkal nőtt, így elérte a 96,13-at. A kínai jüanhoz képest is erősödött a rubel, itt 0,22 százalékos emelkedést regisztráltak, aminek eredményeként az árfolyam 12,15-re állt be.

A Brent nyersolaj ára viszont csökkenést mutatott. Az Oroszország fő exportcikkének számító nyersolaj globális referenciaértéke 0,1 százalékkal esett vissza, hordónkénti ára így 83,05 dollár lett.

Az orosz tőzsdeindexek pozitív változást könyvelhettek el. A dollárban kifejezett RTS index 0,38 százalékot nőtt és 1,178 ponton zárt. A rubellel kapcsolatos MOEX orosz index is emelkedett, itt a növekedés mértéke 0,26 százalék volt, ami a pontszámot 3.307,66-ra emelte.

