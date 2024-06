Mikor érdemes állást váltani? Vannak árulkodó jelek, amikor nincs mese, lépni kell

1. A test jelzi, valami nincs rendben

A munkahelyváltásról való töprengés gyakran valamilyen átmeneti kiégéssel kezdődik, amely különbözik a megszokott általános burnout jelenségtől, amelyet sokan egyszer-egyszer átélnek karrierjük során. E téren például az jöhet szóba, hogy egy olyan projekten kell dolgoznunk, amelyet nem igazán szeretünk. Ez a helyzet akár hónapokon át tartó stresszt is okozhat alvászavarral, fejfájással, fokozott szorongással kísérve, ami az élet más területeire is kihathat.

„Valamilyen munkaügy miatt nem tudsz aludni? Gyógyszert kell szedned? Már nem érdekel a kedvenc tévéműsorod?

Ez nem azt jelenti, hogy másnap fel kell mondanod, de ha ezek a tünetek tartósan fennállnak, akkor ezzel foglalkoznod kell. Nemcsak arról van szó, hogy kimerült vagy, hanem arról, hogy valami nincs rendben a munkáddal

– állítja Vince Chan karrierszakértő, aki 18 karrierváltáson van túl.

Ha a fenti zavaró tünetek tényleg tartósan jelen vannak, akkor az szakértők szerint azt jelezheti, hogy munkahelyváltásra van szükség, de az is lehet, hogy az hozza el a megoldást, ha ilyenkor egy teljesen más szektorban kezdünk el dolgozni.

2. Már nem elégít ki a munkád

Míg valaki a túlhajszoltságtól érezheti magát kiégettnek, vannak olyanok, akiknél ez éppen a spektrum másik végén az unalom miatt következik be, amikor nem elég érdekes az adott munkakör.

Létezik a „most egy kicsit unatkozom” érzés, de ennél van súlyosabb jelenség is, amikor az ember folyamatosan úgy érzi, hogy lényegében semmi tétje nincs annak, amit csinál.

Ha azon kapjuk magunkat, hogy az egész munkanap során valami más, érdekfeszítőbb dologgal foglalkozunk, akkor valószínűleg eljött az ideje a váltásnak – véli Liz Simon, a coworking helyszíneket cégek, egyének számára biztosító New York-i székhelyű nemzetközi cég, az Industrious vezető menedzsere (COO), aki maga is többször váltott már karriert.

Sokan azért döntenek váltás mellett, mert folyamatosan azt érzik, hogy megrekedtek a karrierjükben, a munkájuk nem jelent elég kihívást számukra. Ha valaki azt látja, hogy az ismerősei egy másik iparágban évről évre feljebb lépnek a ranglétrán, míg számára a saját iparágában nincs előrelépés, akkor ilyenkor előfordulhat, hogy az ember nemcsak állást, hanem szektort is vált.

3. Az azonosulás hiánya

Sokakkal előfordult már, hogy a mindennapos mókuskerékben annyira az aktuális feladataikra koncentrálnak, hogy egy nap azt veszik észre:

a munkájuk valójában nem is hasonlít arra, mint amilyen állásra eredetileg jelentkeztek.

Nikki Innocent karriercoach szerint ezért érdemes időnként feltenni magunknak azt a kérdést, hogy mit is akarunk elérni a karrierünkben, és ezt megkapjuk-e az aktuális állásunknál. Ha nem, akkor szerinte kézenfekvő, hogy elgondolkodjunk a váltáson.

Ezenkívül az is előfordulhat, hogy a siker érdekében kompromisszumokat kötünk az alapvető értékeink, meggyőződéseink terén. „Ha a munkád miatt rendszeresen fel kell adnod az integritásod, és szembe kell menned az általad etikusnak tartott irányvonallal, akkor az azt jelzi, váltásra lehet szükség” – véli Topsie VandenBosch, pszichológiai tanácsadó.

4. Más munkáról álmodsz

Ma már a különböző közösségimédia-platformoknak köszönhetően könnyen össze lehet hasonlítani saját munkánkat, iparágunkat egy másik szektorral, az ottani álláslehetőségekkel. Vannak, akik új élményekre vágyva kifejezetten más iparágakban keresnek munkát egy karrierváltás során, vagy saját vállalkozásba kezdenek. Sokan azonban nem mernek ilyen radikálisabb karrierváltásba belevágni olyan félelmek miatt, mint például, hogy „már túl késő egy új szakmába belevágni”, vagy mert úgy vélik, hogy negatív visszhangja lesz annak, ha úgymond a korábbi kollégáik szemében „kilépőként” egy másik iparágban helyezkednek el.

Ha egy másik iparágban dolgoznánk, akkor érdemes átgondolni, hogy melyek azok a készségeink, amelyek átvihetők az új szerepkörünkbe

– tanácsolja Liz Simon, akinél például az egyik váltásánál az volt az ilyen átvihető skillje, hogy a régi és az új cégénél is vezető menedzseri, COO-posztot töltött be, ami nagy segítséget jelentett számára az új munkakörnyezetben.

Home office miatt is váltanak

Az utóbbi időben egyre erősebb trenddé vált, hogy a home office lehetősége érdekében akár munkát is váltanak emberek. Paul Wolfe korábbi amerikai HR-vezető szerint míg korábban mindig a fizetés mértéke, illetve a karrierépítés volt az a két legfőbb ok, amiért az emberek munkahelyet váltottak, mostanra már a munkavégzés rugalmasságának kérdése is elérte ezt a szintet.

Azoknál a vállalatoknál, amelyek visszakényszerítik a dolgozóikat az irodába, némileg megugrott a lemorzsolódás mértéke – mondta Wolfe a worklife.net-nek. „Ezek a cégek azt is látják, hogy egy kicsit nehezebb toborozniuk, mert a jelöltek rugalmasságot szeretnének a munkavégzés módja terén” – tette hozzá.

Johnny Taylor Jr. a HR-vezetőket, -szakértőket szerte a világból tömörítő washingtoni Society for Human Resource Management (SHRM) elnök-vezérigazgatója szerint a hibrid keretek között dolgozó munkavállalók száma már elért egy kritikus tömeget. „A rugalmasság kérdésében a szellem már kiszabadult a palackból. Már elég számú olyan munkavállaló van, aki elvárja a hibrid megoldásokat, és ha arra kérik őket, hogy teljes munkaidőben menjenek vissza az irodába, akkor azt visszautasítják, vagy felmondanak” – emelte ki Johnny Taylor Jr a BBC-nek.

