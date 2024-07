Gyengülés után erősödésbe kapcsolt a forint

392 alatt és 396 felett is járt a forint ezen a héten, a kormány adóemeléssel kapcsolatos bejelentése átmenetileg kibillentette, ám ennek nem látszik tartós hatása: ahogy a héten nekünk nyilatkozó piaci szakértő, Kolba Miklós elmondta, a forint nem mozdult ki a kereskedési sávból. Ma reggel minimális elmozdulást látunk (ahogy az ilyenkor, a piacnyitás előtt szokásos), 394 forint 10 fillér az euró.

A nemzetközi piacokon egyértelműen a holnapi amerikai inflációs adatra várnak a befektetők, a múlt heti kedvező amerikai foglalkoztatottsági adatok után az EURUSD is inkább oldalaz 1,08 környékén, ma is itt járunk. Az előző hetek szokásos mintája volt, hogy amikor a dollár kissé erősebbé vált, akkor a forint is gyengült az euróval szemben hasonló mértékben, a dolllár gyengülésével pedig a forint is erősödni tudott. A holnapi adatközlésig továbbra is erre számítunk (ha csak nem jön újabb bejelentés).

A dollár 364 forint 40 fillérbe kerül ma reggel, a brit fontért 466 forint 10 fillért kell adni. Mindkét devizával szemben minimális gyengülést látunk ma reggel.

