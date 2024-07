Meghúzták a forintot, tűnékeny volt az erősödés

Tegnap jó napja volt a forintnak, a hét eleji gyengülés után újra magára talált, és 392 alá is benézett az euróval szemben – erre már múlt hét második felében is volt példa. Nem tudott tartósan megragadni itt, mára visszatért a jegyzés a 394 környékére, ma reggel 0,1% körüli gyengülést látunk.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dolár továbbra is 1,08 körül mozog az euróval szemben, most épp 1,083 a jegyzés, ami kis dollárgyengülést jelent. Az előző hetekben megszokott volt, hogy a dollár kissé erősödik, majd kissé gyengül, ennek megfelelően mozgott a forint is.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár 363 forint 50 fillérbe kerül, a fontért 467 forint 10 fillért kell adni ma reggel, utóbbival szemben 0,1%-os gyengülést látunk. A japán jen 161,7 fölött jár a dollárral szemben, továbbra is nagy a nyomás a japán devizán.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ma érkezik az amerikai inflációs adat júniusból, a piac arra számít, hogy a májusi 3,3%-ról az éves drágulás mértéke 3,1%-ra mérséklődik. Ha az infláció ennél is nagyobbat esik, akkor a dollár gyengülhet, hiszen a piac elkezd erőteljesebb kamatvágásokat árazni a Fedtől. Ám ha az infláció makacs marad, akkor a piacok is lefordulhatnak, ez a szcenárió pedig a forintnak se kedvezne. 14:30-kor kiderül.

Címlapkép forrása: Shutterstock