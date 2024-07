Nagy veszély leselkedik most a forintra

Tovább folytatódott a héten a forint erősödése a vezető devizákkal szemben, az euró-forint jegyzése pedig csütörtökön már a 390-es szint alá is benézett, ahol legutóbb még június közepén járt. Éppen ezért megnéztük, hogy mi áll a forint erősödése mögött, valamint azzal is foglalkoztunk, hogy meddig erősödhet még a magyar fizetőeszköz, és mi az a tényező, ami komoly veszélyként leselkedik a forintra a jelenlegi helyzetben.

A forint piacán meglehetősen viharosan teltek az elmúlt napok, múlt hét elején a kormány bejelentéseinek hatására már a 397-es szint közelében is volt az EUR/HUF árfolyama, ezt követően azonban gyorsan magára talált a magyar deviza, az elmúlt napokban látott lassú erősödés pedig továbbra is kitartani látszik. Ennek eredményeként csütörtökön 5 hetes csúcsára erősödött a forint az euróval szemben, amikor is rövid időre már a 390-es szintet is letörte az árfolyam, végül azonban nem jött össze a várt letörés.

Hasonló mozgásokat láthattunk egyébként a dollárral szemben is: az USD/HUF árfolyama már közel 8 hetes csúcson is volt a héten, végül azonban a 356-os szinten elfogyott a forint ereje.

A forint mostani erősödésének hátterében elsősorban a dollár gyengülése állt, ugyanis az elmúlt hetek gazdasági adatai és jegybankári kommentárjait követően a piaci szereplők már azt árazzák, hogy a várt 2 helyett az idei évben 3 kamatvágás lesz Amerikában: