Visszaugrott a forint, Japán felől jött a segítség

Az elmúlt napok egyik kiemelten figyelt eseménye volt az, ami a japán jennel történt, hiszen a csaknem 40 éves mélypontra szakadás után (162 körülig bukott a dollárral szemben) markáns erősödés alakult ki az utóbbi napokban, ami a korábban nyitott, kamatkülönbözetre játszó pozíciók tömeges zárásával függött össze. Ez a fejlett részvénypiacokat is magával húzhatta, illetve a feltörekvő piaci devizák között például a forintot is. Csütörtök reggel azonban egy fontos támasz szintre esett a dollár/jen 152-nél, amelyről azóta látványosan újra felpattant az árfolyam 155 közelébe, azaz újranyílhattak a carry trade pozíciók, amelyek így erősítették például az európai és amerikai részvénypiacokat is, illetve a forintot is.

A forint a tegnap reggeli 394 feletti szintről mostanra 391 alá ugrott az euróval szemben, és 364-ről 360-ig a dollárral szemben.

Emellett az a technikai tényező is lényeges lehetett, hogy az S&P500 amerikai részvényindex egy fontos trendvonalig esett szerda-csütörtökre, amely a jelek szerint szépen megtarotta az indexet, illetve a határidős index állása alapján 5420 körülről markánsan meg is lódult 5480 pont körülig.