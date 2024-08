Szárnyra kapott a forint

Hangsúlyozni kell, hogy a bankközi piacok zárva tartása miatt nagyon mérsékelt a forgalom, ezért kisebb tételekkel is meg lehet mozgatni ebben az illikvid kereskedésben a forint árfolyamát, ami sikerült is az államalapítás ünnepén.

Miközben ugyanis mindenki a viharjelzéseket figyelte az esti budapesti tűzijáték miatt, a forint rákapcsolt, most már az euró ellenében is. Este 6 óra után már a 393-as szintet is átvitte az EUR/HUF kurzusa.

Nagyon úgy néz ki, hogy a hazai fizetőeszköz épp az ünnepnapot választotta arra, hogy áttörje a fontos szintet, amivel az elmúlt hetekben többször is megpróbálkozott, de sikertelen lett a kísérlet.