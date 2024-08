Gyengült a forint

Noha a nyitószint még 392,5-nél volt, az euróhoz képest egészen 394,5-ig gyengült vissza a forint, ahonnan délig csak 393,9-ig tudott visszakorrigálni.

A dollárhoz képest is hasonló pályát járt be az árfolyam, ott 354 volt eddig a napi csúcs, ahonnan most 353,7-ig kapaszkodott vissza a magyar deviza.