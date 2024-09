Kissé erősödik a forint

Múlt héten 397 felett is járt a forint jegyzése az euróval szemben, a hét azonban az erősödésről szólt, a magyar deviza végül 394 forint 30 fillérig erősödött az euróval szemben. Ezt a hetet is e körül kezdi, jelenleg 394 forint 40 fillért ér egy euró, péntekhez képest minimális az elmozdulás így korán reggel.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár kis gyengülést mutat az euróval szemben, 1,109 körül jár a jegyzés, ami 0,2%-os euróerősödést jelent. A héten a dollárban lehetnek nagyobb elmozdulások, szerdán tart ugyanis kamatdöntő ülést az amerikai jegybank. A Fed üzenetei nemcsak a dollár, hanem a többi devizát is megmozgathatják.

A forint a dollárral szemben már korán reggel erősödik, de nagy elmozdulás nincs, mindössze 0,3%. 355 forint 40 fillérbe kerül a dollár jelenleg. Az amerikai devizával szemben szintén jelentős forinterősödést láttunk múlt héten, a jegyzés 360 felett is járt. A brit font 467 forint 50 fillérbe kerül ma reggel.

Érdemes figyelni a japán jent is, a Bank of Japan ugyanis ismét szigorításra utaló üzenetekhez nyúlt az előző hetekben, és a japán deviza az utóbbi években a carry ügyletek finanszírozó devizájává vált. Amikor a jen short-ügyleteit elkezdték a befektetők lezárni augusztus elején a dollár- és a jenkamatok szűkülése miatt, az nagyobb esést hozott a piacokon, ezért figyelni kell a héten érkező japán inflációs adatra is.

A Fed szerda esti kamatdöntése és a japán infláció mellett az amerikai kiskereskedelmi adatok lesznek meghatározak a piaci hangulatra vonatkozóan. Ma nem várunk igazán fontos piacmozgató hírt, inkább arra kell figyelni, hogy a piac hogyan készül a Fed szerda esti kamatdöntésére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images