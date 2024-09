A nagy döntésre vár a forint

Ma bekövetkezik a régóta várt fordulat az amerikai monetáris politikában, kamatot csökkent a Federal Reserve. Megjósolhatatlan, hogy az első vágás mekkora lesz, hiszen a 25 és az 50 bázispontos lépés mellett is szólnak erős érvek. A mai döntés önmagában is fontos, ám ennél még fontosabb, hogy milyen kamatpályát vetít előre a Fed a közeljövőre. Az amerikai monetáris politika kilátásai a világ minden piacára kifejtik a hatásukat, így a mai döntés vízválasztó lehet a befektetésekre vonatkozóan. Rég volt ennyire izgalmas és nehezen megjósolható kimenetelű Fed-ülés, és az egyes forgatókönyvek piaci hatása is nagyon eltérő lehet.