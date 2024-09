Egyhónapos mélyponton a forint

Egészen a 397 környékéig gyengült a forint az euróval szemben múlt héten a gyenge európai makroadatokra, kora délelőtt pedig havi mélypontját is átvitte a váltás. Fontos makroadatok a héten is jönnek, így a devizapiacon is lehetnek komoly mozgások. A devizapiacok és a magyar gazdaság kilátásairól részletesen szó lesz a Portfolio szakmai konferenciáján