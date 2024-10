Új mélyponton is járt a forint az iráni támadás hírére

Az izraeli-iráni háború küszöbön állása miatt hirtelen jócskán elromlott a hangulat a nemzetközi pénz- és tőkepiacokon, a vezeté részvényindexek esnek, a dollár tovább erősödött, az arany ára ugrik az olajjal együtt.

Ebben a környezetben a forint is esik, az euróval szemben 398,4 körül, új kéthavi mélypontnál jár. Itt húzódik egy csökkenő trendvonal, és ennek áttörése esetén további forintgyengülés jöhetne, de ahogy előző posztunkban jeleztük: a következő 1%-on belül sok további technikai akadály is húzódik (399,8-400, 401,1, majd 402,5), ami fékezheti, meg is állíthatja a forint napok óta tartó esését.

A forint a dollárral szemben is tovább esett, új egyhavi mélypontról beszélhetünk 360-nál.