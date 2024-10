Már hajnalban gyengül a forint, 400 fölött táncol az árfolyam

A forint árfolyama az elmúlt napokban jelentősen gyengült, és szerdán átlépte a kritikus 400-as szintet az euróval szemben, amely másfél éves mélypontnak számít. A gyengülést a nemzetközi pénzpiacok negatív hangulata és a Fed (amerikai jegybank) szigorúbb monetáris politikájára vonatkozó jelzései indították el, de további geopolitikai fejlemények is hozzájárultak. Ezen felül magyar specifikus tényezők és technikai okok is erősítették a deviza esését.

Szerdán nap végére a forintnak sikerült enyhén visszaerősödnie, és a 399,2-es szinten zárt, de csütörtök reggel újra gyengülni kezdett, átlépve a 400,5-ös szintet.

A forint nemcsak az euróval szemben mutatott gyengeséget, hanem a lengyel zlotyval szemben is történelmi mélypontra süllyedt, 93,3 fölé lépett a váltás.

A kérdés, amely most mindenkit foglalkoztat, az, hogy ez az esés csak egyszeri kilengés volt-e, vagy tartósan ezen a szinten marad-e a forint. Az elkövetkező hetek döntőek lehetnek: ha a forint továbbra is a 400-as szint környékén stabilizálódik, akkor akár további gyengülés is várható. Rövid távon a 402,4-es szint lehet kulcsfontosságú, de a 413-415 körüli árfolyam sem kizárt, ha újabb negatív fejlemények következnek, akár nemzetközi, akár hazai fronton.

A gyengülés mögötti további okok között említendő a globális piacok általános kockázatkerülése, valamint a hazai gazdaságot érintő kihívások, amelyek hosszabb távon is árfolyamnyomást helyezhetnek a forintra. A következő hetekben az amerikai Fed politikai döntései és a globális geopolitikai helyzet alakulása lesz a fókuszban, amelyek kulcsszerepet játszhatnak a forint jövőbeni árfolyamának alakításában.

