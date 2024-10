Nincs enyhülés a fontos napon sem: továbbra is 400 felett a forint

Portfolio 2024. október 04. 07:15

Tegnap is rossz napja volt a forintnak, 402 fölé is benézett az euróval szemben, immár napok óta tartósan 400 felett van. Ma reggel is kezd, 401 forint 70 fillérbe kerül az euró. Az adatközlések szempontjából a mai nap a hét legfontosabb napja, ma teszik közzé az amerikai munkaerőpiaci adatokat. Erre a makroadatra figyel legjobban a piac, mivel az amerikai jegybank, a Fed fókusza immár elsősorban a munkaerőpiacra, és nem az inflációra irányul. A várakozásoktól eltérő adat így jelentős mozgást hozhat a piacokon, ami kihathat a forintra is.