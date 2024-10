Megtépték a forintot az MNB-alelnök Portfolio-konferencián elmondott szavaira

Portfolio 2024. október 17. 14:19

A forint a csütörtök reggeli kereskedésben 401 körül járt az euróval szemben, aztán elkezdett gyengülni, és 402 felett is járt átmenetileg az árfolyam, aztán hirtelen jelentős erősödést mutatott 400-ig arra a fejleményre, hogy az MNB alelnöke a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján azt jelezte: nemcsak októberben állhat meg a jegybank a kamatcsökkentésekkel, hanem hosszabb időre is így tehet. Közben most hozza nyilvánosságra az Európai Központi Bank a kamatdöntését, és az amerikai kiskereskedelmi, valamint heti friss segélykérelmei adatra is figyelni kell.