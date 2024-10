Amerikai elnökválasztás: így lehet fogadni arra, hogy ki lesz a befutó

A Robinhood is csatlakozott a politikai előrejelzési piacokhoz, lehetővé téve felhasználói számára, hogy a közelgő 2024-es amerikai elnökválasztással kapcsolatos szerződésekkel kereskedjenek. A politikai fogadási piacok egyre nagyobb figyelmet kapnak és széleskörű jogi viták övezik működésüket, írta meg a Cnbc

A Robinhood hétfőn jelentette be, hogy

felhasználói már kereskedhetnek Kamala Harris vagy Donald Trump elnökjelöltségével kapcsolatos szerződésekkel.

A kereskedés a Robinhood Derivatives egységén és a ForecastEx platformon keresztül érhető el, azonban csak bizonyos feltételeknek megfelelő, amerikai állampolgársággal rendelkező ügyfelek számára.

A cég ezzel a lépéssel egy egyre zsúfoltabb piacra lép be; korábban ebben a hónapban a Kalshi platform sikeresen lépett fel a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ellen, amely megpróbálta leállítani a választási eredményekkel való kereskedést. A CFTC fellebbezett a döntés ellen. Nem sokkal ezután a Robinhood versenytársa, az Interactive Brokers is elindította saját politikai szerződéseit, beleértve a választásokkal kapcsolatos opciókat is.

A választási piacok működése azonban erősen vitatott, például egyes szakértők aggodalmuknak adtak hangot, hogy az alacsony kereskedési volumen miatt ezek a piacok könnyen torzulhatnak. A Polymarket nemzetközi platform a közelmúltban jelentette, hogy

egyetlen francia felhasználó több millió dollárt költött Trump-szerződések vásárlására négy különböző számlán keresztül.

A platform szerint azonban egy belső vizsgálat megállapította, hogy ez a kereskedés nem minősült piaci manipulációnak.

