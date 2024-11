Újra esik a forint, rendkívüli MNB kamatemelés témájáról ír a Sociéte Generale

Portfolio 2024. november 01. 12:10

Átmeneti erősödéssel kezdett a forint a pénteki magyar munkaszüneti napon, az euró jegyzései 408 alá süllyedtek, de aztán délelőtt újra esni kezdett a magyar fizetőeszköz, és így délre 409-ig emelkedett az euró. A Sociéte Generale francia befektetési bank pénteki piaci összefoglalójában azt írta, hogy szerintük a forint esése miatt a jövő hét második felében, az amerikai elnökválasztási eredmény ismeretében akár rendkívüli MNB kamatemelés is jöhet, amelynek mértéke akár 100 bázispontos, vagy nagyobb is lehet. A világ nagy részén zavartalanul folyik pénteken az elektronikus kereskedés, és a tőzsdék jelentős része is nyitva van. Pénteken délután fél 2-kor rendkívül fontos amerikai munkaerőpiaci adatok érkeznek, amelyek akár a forint piacát is igencsak megmozgathatják.