Ezért nagyon erős most az amerikai dollár

Az amerikai dollár csütörtökön tovább folytatta felértékelődését a főbb versenytársaival szemben, egyéves csúcsára erősödött, és már öt napja tart a menetelése. A háttérben Donald Trump visszatérésével kapcsolatos piaci várakozások állnak.

Július óta először emelkedett 156 jen fölé a dollár, míg az euró 2023 novembere óta a leggyengébb szintjére esett, és 1,0566 dolláron állt az amerikai fizetőeszközzel szemben - sorolja a Reuters hírügynökség. A font sterling négy hónapja a legalacsonyabb szintre esett a dollárral szemben, és legutóbb 1,2697 dolláron állt.

A piacok arra számítanak, hogy a hamarosan hivatalba lépő Trump-kormányzat kereskedelmi vámokat vet ki és szigorítja a bevándorlást, valamint elmélyíti a deficitet, azaz inflációnövelőnek ítélt intézkedéseket fog hozni.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A megválasztott elnök republikánus pártja a kongresszus mindkét házát ellenőrizni fogja, amikor januárban hivatalba lép - vetítette előre szerdán az Edison Research, ami széleskörű jogköröket biztosít neki ahhoz, hogy végrehajtsa eredeti terveit.

"A választási eredményt tekintve az árfolyamok alakulása várható volt, és a mögötte álló magyarázat

inkább a várakozásokra épül, mint a tényekre:

a fiskális ösztönzéssel, a vámokkal és a deregulációval kapcsolatos várakozásokra" - mondta Daragh Maher, az HSBC amerikai kontinensre vonatkozó devizastratégiájának vezetője New Yorkban. Annyit tett még hozzá, hogy ők is a dollár nagyobb erejére számítottak a választást követően, de még szerinte is nagy átárazódás történt.

A friss termelői árakkal kapcsolatos adatok nem változtatták meg azokat a nézeteket, amelyek szerint a Federal Reserve a jövő hónapban harmadik kamatcsökkentést hajtja végre.

Az amerikai dollárindex, amely a valutát hat vezető ellenpárjával, köztük az euróval és a jennel szemben méri, 2023 november eleje óta a legmagasabb szintjére, 107,07 pontig emelkedett.

