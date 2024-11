Vissza minden: véget ért a forint gyengülése

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Véget ért egyelőre a forint gyengülése, az euró annyiba kerül most, mint pénteken: 408 forint 30 fillérbe. A dollárral szemben is visszaerősödött a forint, 386 forint 70 fillér most a dollár, ez már erősödés péntekhez képest.