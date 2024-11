Erőre kapott a forint az esti órákban

Délelőtt érkeztek az európai beszerzésimenedszer-indexek, amelyek ismét a vártnál rosszabbul alakultak. Azt már megszokhattuk, hogy az európai feldolgozóipar recesszióban van, de meglepetésre most már nagy romlást látunk a szolgáltatószektorban is. A német és a francia szolgáltatószektori BMI is az aktivitás csökkenését jelző 50 pont alá süllyedt.

Ez pedig talán azt is jelentheti, hogy a jövőre remélt euróövezeti felpattanás elúszott. Befektetői szemmel nézve ez két dolgot jelent:

A romló növekedési kilátások miatt a dollárral szembeni növekedési különbözet romlik, ami az euró gyengülése irányába hat. Az EKB a vártnál jobban, vagy gyorsabban csökkenheti a kamatokat, ami pedig a kamatkülönbözet változásán keresztül szintén eurógyengítő hatású.

A BMI-ik után 1,033 közelébe gyengült az euró a dollárral szemben, látszott, hogy komoly likvidálások történnek a piacon.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az elkövetkezendő hetekben fontos lesz figyelni az EKB döntéshozók nyilatkozatait. Az előző kamatdöntő ülésen még Lagarde elnök eltolta magától azokat a kérdéseket, hogy a gyengülő gazdaság mennyiben befolyásolhatja a kamatpályát.