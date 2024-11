Óriási fordulat a forint árfolyamában, főleg a dollárral szemben

Tovább ütik a dollárt az euróval szemben, az elmúlt percekben már az 1,05-ös szintet is átlépték felfelé a jegyzések, és ez még tovább erősítette a forintot a két vezető devizával szemben. Reggel még 412,5-nél új kétéves mélypontra bukott a forint az euróval szemben, aztán gyorsan korrigált, a kora délutáni kereskedésben pedig egyre jobban belendült, és most már 409,5-nél jár az árfolyam. A dollárral szemben még markánsabb a változás, hiszen már 389-nél jár a kurzus, noha múlt pénteken átmenetileg még 398-nál is járt, illetve reggel még 394,5-nél is kereskedtek ebben a devizapárban. Nemcsak a forint erősödik a régióban, hanem a zloty és a korona is, igaz nem ilyen mértékben, mint a magyar fizetőeszköz.

