Ritkán látható eséssel reagált a dollár, ugrott a forint a fontos hétvégi kinevezés hírére

Arra a hétvégi bejelentésre, hogy Scott Bessentet jelöli amerikai pénzügyminiszternek Donald Trump megválasztott elnök, eséssel reagált az amerikai államkötvény hozamok és a dollár, ugrással a határidős részvényindexek és a feltörekvő piaci fizetőeszközök. A legfontosabb devizakereszben, az euró/dollárban ritkán látható méretű 70 pip körüli rés keletkezett a hétfő hajnali nyitáskor felfelé, azaz egyéves csúcsáról látványosan lefordult a dollár.

A hedge fund managas Bessent korábban rendszeresen hangsúlyozta, hogy az erős dollárt favorizálja, és hétvégi WSJ-interjújában is hangsúlyozta, hogy meg akarja őrizni a dollár vezető tartalékdeviza szerepét. Emellett azt is hangsúlyozta, hogy a Trump által ígért adócsökkentések ügyében is haladni akar.

Bessentet ezzel együtt fiskális konzervatívnak tartja a piac és az az ígérete, hogy a dollár erejének megőrzésére törekszik, arra utal, hogy

a Trump által belengetett vámok és adócsökkentések ügyében talán megfontoltabban halad majd, és ezért gyengülhetett első reakcióként a dollár, illetve ezért ugorhattak a részvénypiacok, illetve a feltörekvő piaci eszközök.

Az euró/dollár esetén a pénteki éjjel 1,0415 körüli záráshoz képest vasárnap éjfélkor az első jegyzések 1,0485 körül születtek, tehát 70 pippel feljebb, és így a pénteken még egyéves csúcson járó dollár esetén éles fordulatot látunk.

A fentiekkel párhuzamosan a forint a dollárral szemben is ugrott közel 3 egységet: a péntek éjjeli záráskor még 395,2 körül járt a jegyzés, hétfő hajnalban viszont 392,7 körülig esett az árfolyam.

A forint az euróval szemben csak minimálisan tudott erősödni: az euró jegyzései 411,7-ről mintegy 40 pippel süllyedtek eddig a hétfői kereskedésben.

Arról, hogy a héten milyen fontosabb makroadatok, események lesznek, amelyek a forint árfolyamát is megmozgathatják, ebben a ma reggeli másik cikkünkben írtunk:

