415-ig ütötték a forintot az euróval szemben a kormány bejelentései után

Portfolio 2024. november 28. 11:56

Tovább esett a forint a csütörtöki kereskedésben, délelőtt egészen 415-ig ütötték az euróval szemben, ami új kétéves forintmélypontot jelentett. A forint esése napok óta teljesen kilóg a régiós devizák trendjéből, így a forint új történelmi mélypontra bukott a lengyel fizetőeszközzel szemben. Délelőtt aztán hirtelen erősödött kicsit a forint 414-ig. A magyar devizát a jegybankelnök-választás körüli bizonytalanság és a globális geopolitikai helyzet, különösen az Oroszországot sújtó, a magyar gázvásárlásokra is kockázatot jelentő szankciók is nyomás alatt tartják, miközben elemzők taktikai vásárlási lehetőségeket is látnak a magyar devizában.