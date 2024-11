A 413-as szinten fejezi be a forint az izgalmas hetet

Portfolio 2024. november 29. 23:59

Mozgalmas hetet hagy maga mögött a forint. A hazai fizetőeszköz euróval szembeni árfolyama a 415-ös szint felett is járt a napokban, ami új kétéves forintmélypontnak felel meg. A forint esése megint kilógott a régióból, a lengyel zloty ellenében például pénteken is új történelmi mélyponton volt. Voltak ugyanis meghatározó, piacbefolyásoló magyarországi fejlemények, mint például az új jegybankelnök személyének péntek reggeli ismertetése, majd késő este, a piaczárást követően a Moody’s verdiktje hazánkról. Előbbi nagy kilengést nem hozott a kurzusban (bár érdekes volt, hogy a forint pénteken is alulteljesítő volt a zloty ellenében), utóbbit a befektetők már nem tudták lereagálni.