A fenyegető csőd mellett miben hasonlít még a magyar nyugdíjrendszer az amerikaihoz?

Az elmúlt években a publicisztikáimban talán túl sokat foglalkoztam a magyar nyugdíjrendszer reformterveivel, és alig törődtem más országokkal. Most elolvastam egy remek cikket az amerikai tb-rendszer közelgő technikai csődjéről és egy ezt elkerülő lehetséges mentőcsomagról. Húsz évvel ezelőtt már írtam egy ismeretterjesztő cikket e témáról, de most újra megkísérlem. Bár az amerikai tb-rendszer nagyon sokban különbözik a magyartól, de vannak hasonlóságok is köztük: plafon, degresszió, a rugalmas korhatár tágítása. A fenntarthatóság és a méltányosság összehangolásában vannak hasznosítható párhuzamok, például a reformbénultság. Ebben a cikkben először röviden áttekintem az amerikai tb-nyugdíjrendszert, beleértve a fenyegető csődöt, majd ismertetem a nevezett szerzők kiegyensúlyozott reformjavaslatát, és végül utalok a magyar áthallásokra.