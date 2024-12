Kétéves mélyponton szenved a forint, 415-nél az euró

Este sem bírt talpra állni a forint: az euróval szembeni jegyzések továbbra is 415-nél járnak a bankközi piacon, és mivel a dollár is kitartóan erősebb az euróval szemben 1,05 alatti szinten, így a dollár/forint kurzus is 396 közelében jár. A forint tehát az euróval szemben ma új kétéves mélypontra esett 415,2-nél, a dollárral szemben pedig ennek közvetlen közelében mozog.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader