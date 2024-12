Újra célkereszt került a forintra, estére beindult a visszagyengülés

Portfolio 2024. december 05. 19:37

A szerdai után a csütörtöki kereskedésben is határozottan erősödött a forint, miután szerda reggel még kétéves mélypontja közelében járt. Az euró jegyzése 415 felettről másfél nap leforgása alatt 411,5-ig ereszkedett, és mivel közben a dollár gyengült, így vele szemben még nagyobb volt a forinterősödés, a 390 alatti tartományba is benézett az árfolyam. Estére viszont elfogyott a lendület, elindult a forint visszagyengülése. A pénteki kereskedés során két kulcsfontosságú esemény is lesz a forint számára: egyrészt délután fél 3-kor érkeznek az átfogó amerikai munkaerőpiaci adatok, másrészt este 10 óra után nyilvánosságra hozza a Fitch Ratings a magyarországi hitelminősítését. Az aktuális besoroláshoz leminősítést valószínűsítő negatív kilátást rendelt már korábban az intézmény, így benne van a levegőben egy osztályzatrontás is.