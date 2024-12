Elemző: ítéletet mondanak Magyarországról, újabb ütéseket kaphat a forint

Portfolio 2024. december 06. 14:10

A forint már nemcsak az euróval és a dollárral szemben esik, hanem a régiós devizák ellenében is gyengül. A lengyel zlotyhoz és a cseh koronához képest is veszít az értékéből. A Fitch Ratings esti döntése is befolyásolhatja az árfolyamot.