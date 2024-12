Példátlan, amit a forinttól látunk: 50 kereskedési napja 400 felett az euró

A forint már sorozatban a 49. egymást követő kereskedési napon mozog végig 400 felett az euróval szemben, és a holnapi, szilveszteri napon lehet kereken az 50. ilyen nap, azaz már megdőlt a 2022. őszén regisztrált eddigi leghosszabb ilyen időszak – vette észre a Portfolio.

Mi a lényeg?

Az év végéhez közeledve összesítést készítettünk arról, hogy a bankközi devizapiacon a forint hány egymást követő kereskedési napja mozog folyamatosan a kerek 400-as szint felett az euróval szemben, illetve mit mutat a Magyar Nemzeti Bank naponta egyszer megállapított hivatalos árfolyamjegyzése. Azt találtuk, hogy a kétféle módszer nem mutat egységes képet, mert míg előbbiben már megdőlt az eddigi történelmi rekordsorozat, utóbbiban még nem.

Meglátásunk szerint az a fontosabb, hogy a bankközi piacon folyamatosan mennyi ideje jár a pszichológiailag fontos 400-as szint felett az euró, így mi már most "eredményt hirdetünk":

sosem láttunk még ennyi ideje tartó gyenge sorozatot a forinttól.

Ezek a számok jöttek ki

Vizsgálatunk során először megnéztük, hogy a bankközi devizapiaci jegyzések alapján mikor volt huzamosabb ideig a 400-as szint felett az euró és a 2022-es évből két ilyet találtunk, ezután pedig a 2024-es év őszétől kezdődő sorozat jött.

A számok nyelvén ez azt jelenti: 2022. szeptember 21. és november 4. között 33 egymást követő kereskedési napon volt 400 felett az euró egész nap folyamatosan. Aztán 2022. november 14. és december 22. között újabb 29 egymást követő kereskedési napon volt egész nap 400 felett az euró. Ezután 2023-ban és 2024 őszéig szinte folyamatosan 400 alatt járt az euró.

Idén október 23. óta folyamatosan 400 forint felett jár a közös európai fizetőeszköz a bankközi piacon, azaz ma már sorozatban a 49. egymást követő napnál járunk.

Így tehát már bőven megdőlt a forint eddigi negatív rekordsorozata,

ami 33 egymást követő kereskedési napot jelentett 2022 őszén. Mivel nagyon valószínű, hogy holnap, szilveszter napján is végig 400 felett ragad az euró, így holnap már sorozatban az 50. egymást követő kereskedési napnál fogunk járni (kivéve, ha például az év végi magyar államadósság ráta leszorításának célja miatt akár csak pillanatokra 400 alá tolják a jegyzést a bankközi piacon).

Egészen más kép tárul elénk, ha a Magyar Nemzeti Bank banki munkanapokon délelőtt 11 óra körül, tehát egy időpillanatban (fixing) megállapított hivatalos devizaárfolyama alapján vizsgáljuk azt, hogy a forint mely időszakokban volt egyhuzamban 400 felett az euróval szemben. Itt azt kapjuk, hogy 2022. szeptember 21. és 2023. január 3. között, tehát sorozatban 72 egymást követő árfolyam megállapítási napon volt 400 felett az euró az MNB hivatalos devizaárfolyama szerint.

Idén pedig azt látjuk, hogy október 10. óta sorozatosan 400 felett alakul az MNB fixing szerint az euró árfolyama, tehát a mai napon sorozatban már az 52. egymást követő árfolyamjegyzési napon jár 400 felett az euró. A holnapi nappal pedig az 53. nap is meglehet ebben a sorozatban.

Ez tehát azt is jelenti, hogy

ha az MNB árfolyamjegyzési sorozatát nézzük, akkor a forint még nem döntött negatív értelemben sorozat rekordot,

ez majd csak január vége felé történhet meg, ha addig végig 400 felett ragad az euró.

A forint egyébként 2023. december 29-én az MNB fixing szerint 382,78-nál zárta a tavalyi évet az euróval szemben, a mai fixing pedig 411,23-nál volt, tehát idén a forint 7,4%-kal esett az euróval szemben. Ezzel messze kilóg a forint a régiós devizák mezőnyéből, hiszen a cseh korona csak 0,2%-kal gyengült az euróval szemben, a lengyel zloty pedig 1,8%-kal erősödni is tudott hozzá képest. Emiatt egyébként a lengyel fizetőeszközzel szemben a forint idén 9,3% körüli mértékben esett, és most is közel jár a történelmi mélypontjához.

Ha már a történelmi mélypontoknál járunk: a forint idén csaknem új történelmi mélypontra bukott a svájci frankkal szemben 448 körüli árfolyamon (2022 őszén egyszer minimálisan gyengébb szinten is járt).

Ezzel párhuzamosan

A forint új történelmi mélypontra esett a napokban az angol fonttal szemben 505-ös árfolyam mellett.

A forint a jó erőben lévő dollárral szemben is sokat gyengült idén (13,8%-ot a mai MNB fixing alapján), hiszen a minap újra 400 felett is járt az árfolyam, de itt és az euróval szemben is még messze járunk attól, hogy új történelmi mélypontról beszélhessünk.

