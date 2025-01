Kéthavi csúcsra ugrott a forint az euróval szemben

A Fed addig nem csökkenti a kamatot, amíg az infláció lassulása meggyőzőbb lesz,

ez volt az üzenete a tegnap esti döntésnek és sajtótájékoztatónak, amelyre a dollár mérsékelt kilengéseket mutatott az euróval szemben 1,04 körül. Azóta sincs nagy változás, így a három kulcsfontosságú amerikai nagyvállalat gyorsjelentésének üzenetei sem okoztak markáns hangulatváltozást a szélesebb piacokon, a többi eszközosztályban.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint a fenti potenciális vihart kis mozgásokkal átvészelte az esti órákban a 408-408,5 közötti zónában, és ma reggel sincsenek egyelőre érdemi mozgások. A KSH fél 9-kor teszi közzé a tavalyi negyedik negyedéves GDP-adatot, majd a nagyobb európai országok hasonló adatai is megjelennek, illetve az eurózóna inflációs adata is, aztán az EKB kamatdöntését és főbb üzeneteit is megismerjük, így

kifejezetten izgalmas lesz a mai nap is.

A dollár/forint jegyzések az esti órákban 391,5-392,5 között hullámoztak, aztán csillapodtak a kilengések, ma reggel 392 közelében jár a kereskedés.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Címlapkép forrása: Jodi Jacobson