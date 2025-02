Rettegés a devizapiacokon: a dollár az egekben, a forint és a többi valuta a padlón Trump bejelentésére

Trump hétfőn vámokat vetett ki Kanadára, Mexikóra és Kínára, ami azonnali heves piaci reakciókat váltott ki, mivel a befektetők egy kereskedelmi háború veszélyét kezdték árazni. A döntés hatására a dollár jelentősen erősödött, miközben a kanadai és mexikói devizák, valamint a kínai jüan történelmi mélypontra zuhantak. A forint a dollárral szemben több mint egységnyit gyengült hajnalban. A befektetők várakozásai gyorsan megváltoztak, az amerikai jegybanki kamatcsökkentések esélye csökkent, és a gazdasági szakértők a stagfláció kockázatára figyelmeztetnek.

Donald Trump amerikai elnök hétfőn bevezetett vámjai azonnali hatást gyakoroltak a globális piacokra, erős válaszreakciókat váltva ki az érintett országokból. A döntés értelmében az Egyesült Államok 25%-os vámot vetett ki Kanada és Mexikó termékeinek importjára, míg Kínára 10%-os terhet rótt.

Az intézkedések céljaként Trump az illegális bevándorlás és a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelmet nevezte meg. Kanada és Mexikó azonnal megtorló lépéseket jelentett be, míg Kína a Kereskedelmi Világszervezethez (WTO) fordult panasszal. A hirtelen bevezetett vámok jelentősen megingatták a piacokat, a kereskedelmi háború veszélye pedig egyre kézzelfoghatóbbá vált.

A vámintézkedések hatására a dollár erőteljesen erősödött, míg több nemzetközi valuta történelmi mélypontra zuhant. A kínai jüan árfolyama 7,3462-re esett az offshore piacon, korábban pedig 7,3765-ös rekordalacsony értéket is elért.

A mexikói peso 21,2882-re zuhant az amerikai dollárral szemben, ami közel hároméves mélypontot jelentett, és végül 21,2583-as szinten stabilizálódott, ami 2,7%-os esést mutatott.

A kanadai dollár C$1,4755-re gyengült, amely a 2003 óta nem látott legalacsonyabb árfolyam.

Az euró is jelentősen veszített értékéből, 1,0125 dollárra zuhant, ami 2022 novembere óta nem látott szint, végül pedig 1,02325 dolláron állapodott meg, 1,25%-os csökkenéssel.

Az amerikai dollár 0,9210-ig erősödött a svájci frankkal szemben, amely májusi csúcspontnak számít, később pedig 0,9142-re korrigált.

Ezzel együtt a forint is hatalmasat zuhant: az éjszaka a pénteki záráshoz képest több mint 5 egységnyit gyengült, 400 fölé lőve a kurzust 393,8-ról.

Az euróval szemben egyelőre tartja magát a forint, „csak” 408,8-408,9 között jár az árfolyam.

A piacok várakozásai is nagyon gyorsan gyökeresen átfordultak a fejlemények hatására:

az amerikai jegybanki kamatcsökkentések esélyeit visszavágták, mivel a piacok most csupán egy-két kamatvágásra számítanak 2025-ben, szemben a korábbi optimistább előrejelzésekkel.

Az arany ára, amely általában a bizonytalanság időszakában emelkedni szokott, paradox módon viszont most csökkent, mivel a dollár erősödése csökkentette a hagyományos menekülőeszköz iránti keresletet. A spot arany 0,6%-kal unciánként 2784,30 dollárra esett, miután pénteken rekordmagasságig, 2817,23 dollárig emelkedett.

A szakértők szerint a hosszú távú kockázat az amerikai gazdaság stagflációja lehet – azaz a lassuló gazdasági növekedés és az emelkedő infláció kombinációja, amely különösen veszélyes lehet a globális gazdaságra nézve.

A pénzügyi világ továbbra is bizonytalanságban van, mivel az Európai Unió és más nagy gazdaságok válaszlépései még nem teljesen ismertek.

Elemzők arra figyelmeztetnek, hogy ha az EU is követi Kanada és Mexikó példáját, jelentős büntetővámok kivetésével reagál, az további globális kereskedelmi feszültséget robbanthat ki. A piacok most Trump következő lépését figyelik: vajon további kereskedelmi partnerekre is kiterjeszti-e a vámokat, vagy megpróbál-e tárgyalásos megoldást találni? Egy biztos: a világgazdaság jelentős kihívások elé néz a következő hónapokban.

