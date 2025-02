Esésbe váltott a forint, miután lefordult a háromhavi csúcsáról

Portfolio 2025. február 19. 13:09

Kedden még háromhavi csúcsra ért 400,6-nál a forint az euróval szemben, azaz tesztelte az árfolyam a 200 napos mozgóátlagot, aztán erről szerdán látványosan lefordult. A gyors és tartós ukrajnai béke esélyeit elkezdte kiárazni a piac, emiatt az európai részvénypiacok, illetve az euró is esni kezdett a dollárral szemben, és ebben a környezetben a forint is megbillent: szerda délután már 403 közelében járt az euró, 386 felett a dollár jegyzése. A befektetőket továbbra is kiemelten foglalkoztatja az ukrajnai béke esélyével kapcsolatos híráramlás, emellett este 8-kor a Fed kamatdöntési jegyzőkönyve is megmozgathatja a devizaárfolyamokat.