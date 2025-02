Próbált magához térni a forint Trump szavai után

Az ukrajnai gyors és tartós béketeremtés esélyének piaci újraárazása jól látszik például a német DAX-index 1,3% körüli esésében, a reggeli 23 ezer pont közeléből mostanra 22600 pont alá bukott az index, és ezzel párhuzamosan kissé az euró is gyengült a dollárral szemben 1,0425 körülig. Ebben a környezetben esett a forint is, a reggeli 401 körülről 403 közelébe, aztán az imént volt egy visszahúzás 402 közelébe, most 402,3 körül jár az euróval szembeni árfolyam. A dollár kurzusa mindezzel párhuzamosan 385,7-ig visszasüllyedt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader