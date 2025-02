Itt a nagy bravúr a forinttól - Van élet 400 alatt?

Szerda délelőtt tavaly október óta először nézett be 400 alá a forint az euróval szemben. A magyar fizetőeszköz nagy menetelését most több tényező együttese is segíti, a gyengülő dollár, a békevárakozások, illetve a nemzetközi gazdasági adatok is segítik most a forintot. De van élet 400 alatt is?