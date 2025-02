Négyhavi csúcsnál a forint, miközben ütést kapott az EU

Portfolio 2025. február 27. 07:29

Szerdán délután négyhavi csúcsra erősödött a forint 399-nél az euróval szemben, majd este megérkezett a csapás az Európai Unióval szemben az Egyesült Államoktól a 25%-os vámkivetés formájában. Ez gyengítette az eurót a dollárral szemben, miközben a forint továbbra is a 400-as szint alatt maradt az euróval szemben. Ma több lényeges makroadat is várható és a vámháborús fejlemények is megmozgathatják az árfolyamokat.