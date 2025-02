Stabilan 400 körül a forint

Portfolio 2025. február 28. 15:26

A hét elején en a 400-as lélektani szint közelébe erősödött a forint, és azóta is ott tartózkodik a forint-euró devizaárfolyam. Ma is kicsivel e felett, 401 körül indul a valutaváltás a piacon, miután tegnap kis gyengülést hozott az európai vámok bevezetésének híre. Délelőttől kezdve azonban a forint fokozatosan erősödni kezdett és már 400 alatt is járt az árfolyam, de egyelőre túl erős ellenállásnak tűnik a 399.