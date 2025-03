A forint is erősödött Powell szavaira

Portfolio 2025. március 07. 19:25

Szűk sávban ingadozik a forint az euróval szemben a pénteki kereskedésben, a jegyzések a 399-es szint környékén jártak, vagyis csak átmenetileg, rövid időre került a forint a 400-as szint fölé csütörtökön. Péntek délután megjelentek a hét legfontosabb amerikai makrogazdasági adatai, amire hirtelen gyengüléssel reagált a dollár. Ez pedig a forintnak is segített, hiszen a dollárral szemben már 367 alatt is járt, míg az euróval szemben 399 alatt is komfortos már a magyar fizetőeszköz.