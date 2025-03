Enyhe erősödéssel kezdte a napot a forint

Hétfőn mozgalmas napunk lesz a makroadatok szempontjából: délelőtt sorban érkeznek a beszerzésimenedszer-index adatok Franciaországból, Németországból és az euróövezetből, majd délután az amerikai jelentését is kiadja az S&P Global. Magyarországon már az MNB holnapi kamatdöntése határozhatja meg az árfolyamot, valamint érdemes a török és szerb politikai válságokra is figyelni.

Az EURHUF esetében az RSI(14) mutató már 41,3-nál jár, ami inkább a további forinterősödés irányába mutathat, míg az 50 és a 200 napos mozgóátlagok szerint is túladott a forint.

Egyelőre enyhe erősödésben is van a forint, már 397,5 alá is benézett az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárhoz képest is hasonló pályát járt be eddig a magyar deviza, egy óvatos erősödéssel 366,5 alá nézett be a kurzus.

Délután és este felé két meghatározó esemény is jöhet, amelyek erősen piacbefolyásolók lehetnek:

Donald Trump amerikai elnök új részleteket közölhet a világkereskedelemre erősen kiható általános vámokról.

Rijádban újra egyeztet az amerikai diplomácia az ukrán és az orosz féllel egy lehetséges tűzszünetről.

