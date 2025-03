Komoly fordulat látható a forintnál

Portfolio 2025. március 31. 08:15

A múlt héten nagyot gyengült a forint árfolyama de hétfő reggel jelentős erősödéssel kezdett az euróval és a dollárral szemben is. A héten záporozni fognak az adatok, amelyek a piacok sorsát is eldönthetik, de kiderül az is, miként vezeti be Amerikai a vámokat.