Gyengül a forint a dollárral szemben

Egy órával ezelőtt még 403,3 körül járt a forint az euróval szemben, azaz szinte teljesen ledolgozta a mai esését, most viszont újra 407-nél jár, tehát a napi mélypontja (és egyúttal egyhónapos mélypontja) közvetlen közelében. Nagyon jelentős tehát a volatilitás a forint piacán is, ahogy a világ pénz- és tőkepiacain is. Kisebb kilengések mellett egyébként a zloty-nál is hasonló mozgásokat látunk. A forint a dollárral szemben mindezzel párhuzamosan 369,5-ig visszaugrott.

