Ütik a forintot, már 404 felett az euró

Már kétszer is felszúrt az euróárfolyam 404 forint fölé, így folytatódik a magyar deviza gyengülése. A jelenség azért is érdekes, mert az euró eközben erősödik a dollárhoz képest, ami húzni szokta magával a forintot is. Azonban a jelek szerint a piac túlvettnek érezheti a forintot, vagy azt árazhatja, a vámháborús környezet a nyitott magyar gazdaságnak még nagyobb problémákat okozhat.

