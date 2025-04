Kéthavi mélypontnál szédeleg a forint

Meredeken estek a tőzsdék azóta, hogy Donald Trump múlt héten új vámokat jelentett be az USA kereskedelmi partnereire és bár hétfő délután és kedden már némi megnyugvás látszott a piacokon, a befektetők ugyanis abban reménykedtek, hogy az Egyesült Államok enyhíthet a vámokon, de ez a várakozás végül nem igazolódott be, ma életbe léptek a múlt héten bejelentett vámok - beleértve a Kínára vonatkozó 104 százalékos vámot is -, sőt, egy újabb szektort, a gyógyszerszektort is jelentős vámmal fenyegetett meg tegnap este Trump. Ez ismét elrontotta a hangulatot a tőzsdéken, az amerikai indexek esni kezdtek a kedd esti kereskedésben és ma reggel Ázsiában is mínuszokat látni, nagyot esett a japán tőzsde, a dél-koreai index pedig már elérte a medve piac szintjét jelző 20 százalékos mínuszt a legutóbbi csúcs óta. Az európai indexek 2-3 százalék közötti esésekkel nyitottak. Május 8-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni! Információ és jelentkezés.