Ütni kezdték a forintot

Hatalmas forinterősödést váltott ki szerda este az, hogy Donald Trump amerikai elnök 90 napra felfüggesztette a Kínán kívüli relációkra a nagyon komoly vámokat, de csütörtökön reggeltől újra esni kezdett a magyar fizetőeszköz. Ebben szerepe lehet annak, hogy túlzott lehetett a tegnap esti reakció, illetve annak is, hogy továbbra is megmaradtak a bizonytalanságok, hogy mi lesz 90 napon túl a vámokkal. Ma délután egy másik piacmozgató fejlemény is lehet: kijönnek az amerikai inflációs adatok és a heti friss munkanélküli segélykérelmi adat is.A magyar gazdaság kilátásai is terítékre kerülnek a Portfolio következő befektetői klubján , ahol neves közgazdászok vitatják meg az aktuális világgazdasági fejleményeket, gazdaságpolitikai döntéseket, monetáris politikai irányokat.