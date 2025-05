Kényes helyzetben a tőzsdék: mutatjuk mi dönthet

A múlt héten nagyon kedvező hírek érkeztek a kereskedelmi háborúval kapcsolatban, az amerikai tőzsdék viszont mégsem tudtak érdemi emelkedést produkálni, pedig az elmúlt hetekben szárnyaltak. A héten számos fontos makrogazdasági adat jön, amelyek már érződhet is a kereskedelmi háború hatása. Ezen felül pedig három fontos nemzetközi esemény is várható, amelynek kimenetele nagy mozgásokat idézhet elő nem csak a tőzsdéken, de a forint piacán is.