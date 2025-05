Nem tud kimozdulni a forint a holtpontról – Mire várnak a befektetők?

MTI 2025. május 15. 08:08

Napok óta képtelen elmozdulni a forint a 404 körüli szintről, bár tett több próbát is mindkét irányban. A befektetők továbbra is elsősorban a nemzetközi hírekre koncentrálnak, úgy tűnik, hogy kudarcba fulladnak a mai várva várt béketárgyalások, így ez hatással lehet a piaci hangulatra is.