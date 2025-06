Rég volt ilyen olcsó a dollár

Ma reggelre kitartottak a tegnapi devizapiaci folyamatok, ami a forint esetében azt jelenti, hogy a dollárral szemben látványosan erős a hazai fizetőeszköz. Tegnap 347-ig csúszott le az árfolyam, ma is ehhez a szinthez közel nyitott az árfolyam.

Ez egyébként másfél éves csúcsot jelent a forint oldaláról nézve.

Az euróval szemben is erős szinten van a forint, most éppen kicsivel 400 felett, de tegnap ez alatti szintet is megjárt. A forint ezzel egyébként többhetes, szűk sávban oldalazó mozgást tört meg ezzel.

Már mai fejlemény, hogy a világ leginkább kereskedett devizapárja, az euró-dollár átvitte az 1,15-ös szintet, vagyis úgy tűnik, hogy a május közepén új lendületet vett dollárgyengülés egyelőre nem áll meg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images